أمن الدولة يصادر محروقات مخزنة في برج البراجنة

دهم عناصر من أمن الدولة بمؤازرة من شرطة بلدية برج البراجنة شارع خديجة همدر، بعد ورود شكاوى الى البلدية عن إقدام أحد الأشخاص على تخزين مادة البنزين في هذا الشارع، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وتمت مصادرة 148 غالون بنزين وختم المحل بالشمع الاحمر من قبل عناصر من الاجهزة الامنية وتوقيف صاحب المحل، وإحالته الى القضاء المختص.