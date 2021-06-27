لبنان

جعجع في ذكرى تفجيرات القاع: ستبقين قلعة مقاومة وصمود

Lebanon 24
27-06-2021 | 04:28
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نشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة، في ذكرى تفجيرات القاع، معلقا عليها: "ستبقى القاع قلعة مقاومة وصمود".
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لبنان

القاع

سمير جعجع

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