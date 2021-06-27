جعجع في ذكرى تفجيرات القاع: ستبقين قلعة مقاومة وصمود

نشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة، في ذكرى تفجيرات القاع، معلقا عليها: "ستبقى القاع قلعة مقاومة وصمود".