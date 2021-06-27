لبنان

ما حقيقة وقوع إشكال بين الجيش والمتظاهرين في صيدا؟

Lebanon 24
27-06-2021 | 04:44
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نفت مندوبة "لبنان 24" في صيدا الأنباء التي يتم تداولها عن اشكال بين الجيش والمتظاهرين اليوم على الطريق البحرية في صيدا اليوم. 
 
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