ألقى البنزين على سيارته بهدف احراقها... وهذا ما حصل

أقدم مواطن من بلدة خريبة الجندي، على رمي مادة البنزين على سيارته عند محطة "الوراق" على طريق عام حلبا - القبيات وذلك نتيجة عدم توفر مادة البنزين ولعدم إستطاعته من تعبئة سيارته وعلى الفور تدخل عدد من الشبان وعناصر قوى الأمن الداخلي وتم منعه من إحراق سيارته.