لبنان

ألقى البنزين على سيارته بهدف احراقها... وهذا ما حصل

Lebanon 24
27-06-2021 | 12:36
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أقدم مواطن من بلدة خريبة الجندي، على رمي مادة البنزين على سيارته عند محطة "الوراق" على طريق عام حلبا - القبيات وذلك نتيجة عدم توفر مادة البنزين  ولعدم إستطاعته من تعبئة سيارته وعلى الفور تدخل عدد من الشبان وعناصر قوى الأمن الداخلي وتم منعه من إحراق سيارته.
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