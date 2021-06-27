لبنان

غالبية محطات صيدا متوقفة عن العمل.. وحديث عن البيع غدا على 3900 ليرة

Lebanon 24
27-06-2021 | 05:08
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لا تزال غالبية المحطات في مدينة صيدا وضواحيها مغلقة ولم تباشر حتى الساعة بتعبئة الوقود في وقت ينتظر المواطنون ومنذ ساعات الصباح الاولى بالطوابير على مداخلها لاخذ دورهم، الامر الذي تسبب بزحمة سير في عدد من طرق المدينة.

ويدور الحديث أن المحطات لن تفتح أبوابها اليوم لتبيع يوم غد على تسعيرة ال3900، الامر الذي دفع بسائقي الفانات والسيارات الى قطع الطريق عند مدخل صيدا الشمالي محلة الاولي، احتجاجا على عدم تعبئة الوقود لهم وسط انتشار لعناصر الجيش الذي عمل لاحقا على فتح الطريق.

والمشهد نفسه، تكرر أمام محطة قرب سنترال صيدا، حيث عمد المواطنون الى إغلاق الطريق بسياراتهم لبعض الوقت، احتجاجا على عدم تعبئة البنزين.
 
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