لبنان

نقولا نحاس: الناس تختنق

Lebanon 24
27-06-2021 | 12:07
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أطل النائب نقولا نحاس في حديث اذاعي عبر "صوت لبنان" وأكد ان "القوى الخارجية تتدخل بخلاف داخلي اذ ان كل فريق لبناني يمثل مصالح خارجية معينة، والمشهد الحالي هو سريالي تخترقه خطابات رنانة وشعبوية تندرج في اطار التحضير للانتخابات النيابية".
واعتبر نحاس اننا "لسنا بنظام ديمقراطي بالمعنى المطلق وقد نصل الى الأسوأ اذ انه الخيار الوحيد أمامنا إذا لم نحصل على لبنان جديد عبر الإنتخابات النيابية المقبلة، والخلاص يكون عبر ابتعاد لبنان عن سياسة المحاور فيتمكن اللبنانيون من تحديد مستقبلهم".
وختم حديثه متخوفا من انفجار اجتماعي نتيجة تردي الوضع الإقتصادي الذي يوجب منح المواطنين بطاقة تموينية لا تمويلية، وما يحصل اليوم هو تعطيل للدستور في حين ان الدستور وضع لمنع التعطيل".
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