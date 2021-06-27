دوريات مكثفة لأمن الدولة على محطات البنزين في طرابلس

تقوم دوريات مكثّفة تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة في مدينة طرابلس منذ صباح اليوم بالكشف على مخزون المازوت والبنزين في المحطات ضمن طرابلس ومحيطها وإرغام من يوجد في خزاناتهم مخزون من المادتين تعبئتها في خزانات سيارات عامّة المواطنين.