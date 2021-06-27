طرابلس تتضامن مع الجيش والقوى الأمنية

اطلقت دعوات من ابناء مدينة طرابلس للتجمع عند الساعة السادسة من مساء اليوم في ساحة النور، وذلك تضامناً مع الجيش والقوى الامنية واستنكاراً لما تعرضت له المدينة من اعتداءات مشبوهة في الأمس.