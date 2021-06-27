لبنان

طرابلس تتضامن مع الجيش والقوى الأمنية

Lebanon 24
27-06-2021 | 05:28
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اطلقت دعوات من ابناء مدينة طرابلس للتجمع عند الساعة السادسة من مساء اليوم  في ساحة النور، وذلك تضامناً مع الجيش والقوى الامنية واستنكاراً لما تعرضت له المدينة من اعتداءات مشبوهة في الأمس.
 


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