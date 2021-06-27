لبنان

لبنان بضمانة الجيش

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-06-2021 | 12:39
A-
A+
Doc-P-837267-637603966663104687.jpg
Doc-P-837267-637603966663104687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
وسط الانهيار  المتدحرج  الذي يلف اللبنانيين من كل اتجاه، تبقى الانظار شاخصة الى الجيش، بصفته الملاذ  والامان والضمانة الاساسية لجميع  اللبنانيين التواقين الى حماية الشرعية ومؤسساتها.
ليل امس عاشت طرابلس اوقاتا عصيبة، بعدما حاول من لا ينتمون الى اخلاقياتها  وتاريخها التسلل الى الفيحاء وتسلّق المطالب الشعبية المحقة والغضب المفهوم على تجاهل السلطة لحق اللبنانيين في العيش الحر والكريم، فتنقلوا بين احياء طرابلس وشوارعها وازقتها، محاولين نشر الخراب وحرق المؤسسات وترويع الطرابلسيين الامنين في منازلهم، والاساءة الى القيادات التي لم تنفصل يوما عن طرابلس واهلها  وسكانها، لكن الجيش الساهر ابدا على حماية الوطن، كان  لهم بالمرصاد،فمنع التمادي في التعدي وحمى اهل طرابلس ومؤسسات المدينة، ليختلط دم عسكرييه الجرحى بدماء ابناء  سائر القوى الامنية واهل  طرابلس الشرفاء.
وهكذا نجت طرابلس مجددا من شر مستطير كان يخطط لها، واثبت الجيش مجددا انه درع الوطن وسياجه وملاذ اللبنانيين، فتعالى ابناء المؤسسة العسكرية على اوجاعهم  كما يفعل سائر اللبنانيين الشرفاء في هذه الاوقات الصعبة.
طرابلس الابية وكل لبنان يقول للجيش شكرا.

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2021-06-27
14:02 | 2021-06-27
13:47 | 2021-06-27
13:28 | 2021-06-27
12:51 | 2021-06-27
12:47 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website