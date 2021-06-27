رفع تسعيرة المولدات في بعلبك وهكذا أصبحت.. ماذا عن الاشهر القادمة؟

صدرعن اصحاب المولدات الخاصة في مدينة بعلبك البيان التالي:

حيث ان سعر صرف الدولار بلغ ١٨،٠٠٠ و المازوت ٨٠،٠٠٠ و تعذر ايجادهو حيث اننا في بعلبك منذ بدء جائحة كورونا و الازمة الاقتصادية قمنا بتحمل مسؤولياتنا و قدمنا الكهرباء ٢٤/٢٤ من دون تلقي الاجر الكافي لاشهر عديدة و تحملنا الخسارات رأفة باهلنا الكرامو حيث اننا لم نقم برفع التسعيرة و بنفس ساعات انقطاع الكهرباء الا بنسبة قليلة حيث انها بلغت الاربعمئة و الخمسمئة الف ليرة في اغلب المناطق آملين كل شهر بتحسن الاوضاع لكن دون جدوىو بما اننا وصلنا الى فصل الصيف و تكاثرت الاعطال حيث لا قدرة لنا بالاستمرار في تأمين قطع المولدات على سعر السوق السوداء في ظل غياب كامل للدولةو حيث ان جميع اصحاب المهن الحرة اصبحوا يبيعون سلعهم و يأخذون حتى اجورهم بالدولار غير ابهين بالدولة و بالاخلاقياتقررنا ما يلي املين من اهلنا الكرام عدم تجاهل ما ذكر اعلاه و التذاكي و التحايل و توجيه الاتهامات الى المسؤولين الحقيقيين عن هذه الازمة وليس لاصحاب المولدات الذين يعانوا ضغطاً نفسياً و مادياً فوق الاحتمال.١- رفع التسعيرة الى ٢٥٠ الف ليرة ابتداءاً من هذا الشهر و تسعير الاشهر القادمة حسب سعر الصرف و سعر مادة المازوتاستمرار امداد المدينة بالكهرباء ٢٤/٢٤ حتى نفاذ كمية المازوت والا ستبدأ المولدات بالاطفاء تدريجياً حسب مخزون كل مولدعلماً اننا كما سبق من الاشهر سنراعي الموظفين و العسكريين الذين ليس لديهم دخل اخرو في حال زيادة ساعات التقنين بكمية كبيرة سيتم اراحة المولدات في ساعات الذروة الحرارية و في النهار.