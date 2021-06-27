انتخابات المهندسين... جولة تحضيرية و"كسر العظم" في تموز





تشهد نقابة المهندسين انتخابات هيئة المندوبين والفروع (278 مندوبا) التي يقتصر عملها على الدور الرقابي لاسيما في الأمور المالية والموازنة العامة للنقابة.





ويمكن تحديد اللوائح وخارطة التحالفات وفقا للتالي:



تحالف عريض للمعارضة ومجموعات الثورة وبعض الاحزاب التي تعارض السلطة كحزب الكتائب والكتلة الوطنية وحركة الاستقلال، مقابل تحالف علني للأحزاب يجمع كلا من حركة أمل وحزب الله والتقدمي الاشتراكي والمستقبل والتيار الوطني الحر، ناهيك عن تبادل الاصوات الضمني بين كل من حزب القوات والتقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل. ويمكن تحديد اللوائح وخارطة التحالفات وفقا للتالي:تحالف عريض للمعارضة ومجموعات الثورة وبعض الاحزاب التي تعارض السلطة كحزب الكتائب والكتلة الوطنية وحركة الاستقلال، مقابل تحالف علني للأحزاب يجمع كلا من حركة أمل وحزب الله والتقدمي الاشتراكي والمستقبل والتيار الوطني الحر، ناهيك عن تبادل الاصوات الضمني بين كل من حزب القوات والتقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل.