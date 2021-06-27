لبنان

انتخابات المهندسين... جولة تحضيرية و"كسر العظم" في تموز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2021 | 06:19
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تشهد نقابة المهندسين انتخابات هيئة المندوبين والفروع (278 مندوبا) التي يقتصر عملها على الدور الرقابي لاسيما  في الأمور المالية والموازنة العامة للنقابة.
 
 


ويمكن تحديد اللوائح وخارطة التحالفات وفقا للتالي:

تحالف عريض للمعارضة ومجموعات الثورة وبعض الاحزاب التي تعارض  السلطة كحزب الكتائب والكتلة الوطنية وحركة الاستقلال، مقابل تحالف علني للأحزاب يجمع كلا من حركة أمل وحزب الله والتقدمي الاشتراكي والمستقبل والتيار الوطني الحر، ناهيك عن تبادل الاصوات الضمني بين كل من حزب القوات والتقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل.
 


يذكر ان عملية الاقتراع انطلقت منذ التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة من بعد ظهر اليوم في ظل اقبال كثيف من قبل المهندسين، لاسيما الشباب منهم.

ويعتبر المتابعون ان انتخابات اليوم هي مجرد جولة تحضيرية لمرحلة كسر العظم بين الاحزاب  والقوى المعارضة في انتخابات النقيب ومجلسه وذلك في منتصف تموز المقبل.
 
 

لبنان

خاص

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