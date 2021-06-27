شخصيات تنقلب على تحالفات انتخابات نقابة المهندسين

افاد المطلعون على كواليس انتخابات نقابة المهندسين ان عتبا كبيرا سجل على بعض الشخصيات البارزة التي كانت منضوية في صفوف الثورة، ومنها شخصيات نيابية، بعدما انقلبت في الساعات الاخيرة على التحالفات، ولحقت بركاب تحالفات اخرى من دون اي مبرر منطقي.وتفيد المعلومات ان ضغوطا مورست على هذه الشخصيات لتغيير موقفها ، وقد انصاعت للضغوط لاسباب تتعلق بمصالح مهنية.