بعد ساعات من الانتظار لتعبئة البنزين.. حاول إحراق سيارته في هذه المنطقة!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن عناصر من قوى الأمن الداخلي وعددا من الشبان أحبطوا محاولة أحد الاشخاص رمي البنزين على سيارته بهدف إحراقها أمام إحدى محطات الوقود على طريق عام حلبا- خريبة الجندي، إثر فورة غضب انتابته بعد يأسه من محاولات متكررة وساعات انتظار طويلة لتأمين مادة البنزين.