اطلاق نار وتكسير واجهة هذا المطعم

اقدم مجهولون على اطلاق اعيرة نارية بإتجاه مطعم "ابو صبحي" في طرابلس وقد ادى الرصاص التي تحطيم الواجهة الرئيسية للمطعم. يذكر ان اشكال وقع نهار امس امام مطعم "ابو صبحي" وقد تخلله اطلاق نار ونتج عنه وسقوط جريحين.





