لبنان

حادث سير مروّع وسقوط جرحى.. هذا ما حصل في البيسارية

Lebanon 24
27-06-2021 | 07:53
A-
A+
Doc-P-837290-637604025794888815.jpg
Doc-P-837290-637604025794888815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 جرح 3 أشخاص في حادث سير مروع على أوتوستراد الجنوب محلة البيسارية، وعلى الفور أسعفت سيارة تابعة لجمعية الرسالة المصابين ميدانيا.
مواضيع ذات صلة
عمره 24 عاماً.. وفاة عدّاء عربي شهير بحادث سير (صور)
lebanon 24
27/06/2021 21:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 3 جرحى جراء حادث سير على طريق عام المصنع عنجر البقاع
lebanon 24
27/06/2021 21:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان في حادث سير في طرابلس
lebanon 24
27/06/2021 21:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
6 جرحى في حادث سير على طريق النبطية الفوقا
lebanon 24
27/06/2021 21:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

البيسارية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2021-06-27
14:02 | 2021-06-27
13:47 | 2021-06-27
13:28 | 2021-06-27
12:51 | 2021-06-27
12:47 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website