إصابة عنصر في الدفاع المدني أثناء إخماد حريق في دير سريان

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن فريق الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية والبلديات - مركز الطيبة تمكن مع فريق إطفاء بلدية دير سريان وبمساعدة الأهالي، من السيطرة على حريق في بلدة دير سريان منطقة خلة البلانه، وحالوا دون امتداده إلى المحمية.وجاء الحريق على مساحة واسعة من الأعشاب اليابسة قدرت بحوالى 17000 الف متر مربع تقريبا، وأدى الى إصابة رجل إطفاء تابع للدفاع المدني، عمل فريق من الهيئة الصحية الاسلامية - الدفاع المدني على نقله الى أحد المستشفيات في المنطقة.