لبنان

إصابة عنصر في الدفاع المدني أثناء إخماد حريق في دير سريان

Lebanon 24
27-06-2021 | 16:24
A-
A+
Doc-P-837303-637604079589088772.jpg
Doc-P-837303-637604079589088772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن فريق الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية والبلديات - مركز الطيبة تمكن مع فريق إطفاء بلدية دير سريان وبمساعدة الأهالي، من السيطرة على حريق في بلدة دير سريان منطقة خلة البلانه، وحالوا دون امتداده إلى المحمية.

وجاء الحريق على مساحة واسعة من الأعشاب اليابسة قدرت بحوالى 17000 الف متر مربع تقريبا، وأدى الى إصابة رجل إطفاء تابع للدفاع المدني، عمل فريق من الهيئة الصحية الاسلامية - الدفاع المدني على نقله الى أحد المستشفيات في المنطقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2021-06-27
14:02 | 2021-06-27
13:47 | 2021-06-27
13:28 | 2021-06-27
12:51 | 2021-06-27
12:47 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website