عكر تغادر الى روما للمشاركة في اجتماع " التحالف الدولي لهزيمة داعش"

غادرت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الإجتماع الوزراي الذي سيعقد في ٢٨ حزيران الجاري والذي تنظمه إيطاليا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان التحالف الدولي لهزيمة داعش.