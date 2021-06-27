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لبنان
مداهمة محطة محروقات وإجبارها على فتح أبوابها
Lebanon 24
27-06-2021
|
16:32
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داهمت قوة من الأمن العام محطة محروقات في بلدة السكسكية، حيث تبين وجود 10 آلاف ليتر من مادة البنزين، فتم إجبار صاحبها على فتح المحطة وبيع مادة البنزين للمواطنين.
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محطة محروقات
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