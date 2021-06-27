لبنان

حالتا وفاة بـ"كورونا" في لبنان.. ما جديد عداد الاصابات اليومية؟

Lebanon 24
27-06-2021 | 10:51
A-
A+
Doc-P-837325-637604133405164679.jpg
Doc-P-837325-637604133405164679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 544454.
 
وسُجلت حالتي وفاة جديدتين، رفعت الاجمالي إلى 7843.
 
مواضيع ذات صلة
تعرفوا إلى جديد أرقام كورونا في لبنان
lebanon 24
27/06/2021 21:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
4 حالات وفاة بـ"كورونا" في لبنان.. ما جديد الاصابات اليومية؟
lebanon 24
27/06/2021 21:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كورونا لبنان.. ما جديد أرقام الاصابات اليومية وحالات الوفاة؟
lebanon 24
27/06/2021 21:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
167 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ما جديد الوفيات اليومية في لبنان؟
lebanon 24
27/06/2021 21:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2021-06-27
14:02 | 2021-06-27
13:47 | 2021-06-27
13:28 | 2021-06-27
12:51 | 2021-06-27
12:47 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website