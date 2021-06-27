دورية "كومندوس" إسرائيلية تلقي القبض على راعٍ في مزارع شبعا

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ مجموعة كومندوس من جيش العدو الاسرائيلي حاولت، ظهر اليوم، إلقاء القبض على الراعي حسن زهرا في محلة الشحل في مزارع شبعا وخارج الخط الأزرق، حيث تمكن من الفرار فيما استولت المجموعة على قطيع الماعز والذي يقدر بما يقارب 400 رأس.