لبنان

الجميّل: ألف مبروك لمهندسات ومهندسي لبنان الذين أعادوا الأمل للشعب اللبناني

Lebanon 24
27-06-2021 | 11:59
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غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر تويتر فكتب: "ألف مبروك لمهندسات ومهندسي لبنان الذين أعادوا  الأمل للشعب اللبناني.

أضاف: قوتنا بوحدتنا".

وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #النقابة_تنتفض
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