لبنان

محطات المحروقات تحت مجهر "أمن الدولة".. المداهمات تتكثف لمنع الاحتكار

Lebanon 24
27-06-2021 | 19:16
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تواصل المديرية العامة لـ"أمن الدولة" جولتها على محطات المحروقات في مختلف المناطق، وذلك للتأكد من وجود البضاعة لديها ومنعاً للاحتكار.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد كثف جهاز أمن الدولة في مكتب صور دورياته على محطات الوقود في صور ومنطقتها وصولاً الى الناقورة والساحل الجنوبي، وكشف على تلك المحطات وأجبرها على فتح أبوابها للتأكد من وجود المحروقات فيها.
وتم تسطير محاضر ضبط بحق المحطات المخالفة، فيما فرض على المحطات المقفلة والتي تخزن المحروقات، تعبئة السيارات، مع الالتزام بالتسعيرة القانونية.
وفي الكورة، جالت دورية من مكتب أمن الدولة- فرع الكورة في محطات المحروقات في القضاء، منعاً لاحتكار البنزين، وأجبرت المحطات المغلقة على فتح أبوابها أمام المواطنين.
إلى ذلك، دهمت قوة من الأمن العام محطة محروقات في بلدة السكسكية، حيث تبين وجود 10 آلاف ليتر من مادة البنزين، فتم إجبار صاحبها على فتحها وتفريغها للناس.
ومع هذا، دهمت قوة من الأمن العام أيضاً محطة محروقات في بلدة إبل السقي، حيث تبين وجود 38000 ليتر من مادة البنزين، فتم إجبار صاحبها على فتحها وبيع الكمية الموجودة لديه للمواطنين.
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