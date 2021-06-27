لبنان

وقفة تضامنية مع الجيش والقوى الأمنية في ساحة النور في طرابلس

Lebanon 24
27-06-2021 | 12:40
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نفذ عدد من الناشطين في الحراك الشعبي وأهالي مدينة طرابلس، وقفة تضامنية مع الجيش وسائر القوى الأمنية، في ساحة النور في طرابلس، تحت شعار "نرفض الاعتداء على الكرامات، والمتاجرة بلقمة العيش واستغلال فقر وقهر الناس، والاعتداء على الجيش"، شارك فيها الأب راشد شويري ممثلا راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، الشيخ فراس بلوط ممثلا مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، وفاعليات.

وألقيت كلمات استنكرت حوادث الاعتداء على الجيش التي حصلت ليل أمس، وأكدت على رفض أبناء طرابلس "ان تكون المدينة صندوق بريد لتنفيذ أجندات سياسية"، مشددة على التضامن مع الجيش الوطني "الذي يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل بعض المندسين أثناء الاحتجاجات الشعبية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية".
 
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