أسعار اللحوم ترتفع بشكل جنوني... هذا سعر الكيلو اليوم

تفاجأ اللبنانيون اليوم بارتفاع جنوني لأسعار اللحوم بحيث تراوح ما بين ١٤٠ و١٧٠ الف للكيلو من لحم البقر، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ما خلق حالاً من الارباك لديهم وخوفاً من إرتفاع أكثر جرّاء رفع الدعم.وانعكس هذا الارتفاع قلقاً لناحية التراجع في نسبة مبيع اللحم في السوق المحلي نتيجة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهذا ما يؤكّده أغلب القصّابين، مُعلنين أنّهم أمام أزمة لحوم خطيرة.