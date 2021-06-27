الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة

تجدّدت التحركات الإحتجاجية اليوم الاحد في بعض المناطق اللبنانية، مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتردّي الأوضاع المعيشية في البلاد.والطرقات المقطوعة هي على الشكل التالي:بيروت:- السفارة الكويتية في بيروت بالإطارات المشتعلة- طريق المطار