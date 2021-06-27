لبنان

الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
27-06-2021 | 20:04
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تجدّدت التحركات الإحتجاجية اليوم الاحد في بعض المناطق اللبنانية، مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتردّي الأوضاع المعيشية في البلاد.
والطرقات المقطوعة هي على الشكل التالي: 
بيروت: 
- السفارة الكويتية في بيروت بالإطارات المشتعلة
- طريق المطار
المتن:
- أوتوستراد  الدكوانة -  سن الفيل

البقاع: 
- طريق المصنع
- طريق ضهر البيدر محلة جديتا العالي
- مفرق قب الياس
الجنوب:
- ساحة الشهداء في صيدا
- ساحة النجمة صيدا
- طريق رياض الصلح صيدا
الشمال:
- طريق القبة - طلعة المشروع 
- اوتوستراد المنية – عكار
- اوتوستراد جبيل
أما الطرقات التي أعيد فتحها:
- طريق الجية
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