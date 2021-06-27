لبنان

عطل يصيب خدمة "أوجيرو" في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-06-2021 | 20:28
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أفادت هيئة أوجيرو في بيان بأن "عطلاً طرأ على كابل في سنترال مرجعيون بسبب حفريات متعهد مما أدى إلى توقف خدماتنا ضمن المنطقة المذكورة والمناطق المجاورة".
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