عطل يصيب خدمة "أوجيرو" في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل

أفادت هيئة أوجيرو في بيان بأن "عطلاً طرأ على كابل في سنترال مرجعيون بسبب حفريات متعهد مما أدى إلى توقف خدماتنا ضمن المنطقة المذكورة والمناطق المجاورة".