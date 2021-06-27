"النقابة تنتفض" تنتصر.. إليكم النتائج الكاملة لانتخابات "نقابة المهندسين"

فاز مرشحو لائحة "النقابة تنتفض" بالتحالف مع أحزاب المعارضة في انتخابات نقابة المهندسين التحضيرية، والتي جرت اليوم في باحة النقابة الخارجية في بئر حسن.

واستطاعت اللائحة المذكورة انتزاع الفوز في مختلف الفروع، في حين فاز "تيار المستقبل" بالفروع الرابع والخامس والسادس.





وتعد انتخابات اليوم خطوة أولى للمعركة الثانية التي حدد مجلس النقابة موعدها في 18 تموز المقبل، لانتخاب نقيب وعشرة أعضاء جدد، بعد تأجيل الانتخابات أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

وشارك في الانتخابات التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم واستمرت حتى الخامسة من بعد الظهر، 8008 مهندسين، مسددين اشتراكاتهم السنوية، بحيث تنافس المهندسون في لوائح لاختيار 283 مندوبا للهيئة العامة وتهيئة مرشحين لعضوية مجلس النقابة.وتعد انتخابات اليوم خطوة أولى للمعركة الثانية التي حدد مجلس النقابة موعدها في 18 تموز المقبل، لانتخاب نقيب وعشرة أعضاء جدد، بعد تأجيل الانتخابات أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.