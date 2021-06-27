لبنان

إعلان من أوجيرو لسكان هذه المناطق.. لا خطوط غداً

Lebanon 24
27-06-2021 | 14:53
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أعلنت اوجيرو انه ولأسباب خارجة عن إرادتها ستضطر لقطع بعض خطوط المشتركين يوم الاثنين الواقع في28 /6 /2021 القاطنين في بلدة بسابا قضاء بعبدا ضمن مركز الشويفات على ان تعود الخطوط الى العمل بشكل طبيعي تدريجياً في اليوم ذاته.
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