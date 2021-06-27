لبنان

وهاب: الحريري سيخرج من المعادلة السياسية وبري لديه مشكلة مع الخارج

Lebanon 24
27-06-2021 | 22:13
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أكّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أنّ "هناك ضرورة بتشكيل حكومة بأسرع وقتٍ ممكن"، معتبراً أنّه على "رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يقتنع أن هناك بديلاً عن الرئيس المكلف سعد الحريري لأن الأخير أصبح ورقة بالحسابات الإقليمية من الصعب تعويمها".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، قال وهاب: "الحريري رئيس مكلف ولن يشكل حكومة ومشكلته في الخارج وعليه الذهاب لحلها خصوصاً أن الرئيس بري لا يمكنه ذلك".

ورأى وهاب أنّ "الحريري وبري سيخرجان من المعادة السياسية في الفترة المقبلة"، وقال: "تقديري بأن الحريري على طريق الخروج من الحياة السياسية وبري لديه مشكلة كبيرة مع المجتمع الدولي بشأن إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب".

وأوضح وهاب أنّ "حزب الله قد ما بوسعه لتسهيل تشكيل الحكومة"، داعياً الأطراف السياسية إلى النظر إلى ما يحصل في الإقليم، وأضاف: "باعتقادي قبل أي تقارب واضح وعلني بين السعودية وسوريا وقبل التوصل إلى اتفاقات بين الأميركيين والإيرانيين، لا حل على الساحة اللبنانية".

ومع هذا، فقد شدّد وهاب على دور القوى الأمنية، مؤكداً أن "المطلوب منها وضع حد لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن في البلاد".

كذلك، أعلن وهاب أن "موعد الانتخابات النيابية قد يتم تقديمه شهراً واحداً"، مشيراً إلى أنها "قائمة".

 

 

 

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