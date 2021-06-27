لبنان

الحريري عائدٌ قريباً لاستئناف "حراكه الحكومي".. هل سيزور بعبدا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2021 | 16:05
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أفادت مصادر بارزة في "تيّار المستقبل" أن "الرئيس المكلف سعد الحريري سوف يعود في الساعات المقبلة من زيارته الخارجية، ليستأنف حراكه الحكومي".
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الحريري سوف يزور بعبدا بعد عودته، حيث سيقدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيلة حكومية جديدة مختلفة عن التشكيلة الماضية، فإذا وافق عليها الرئيس عون تتشكل الحكومة وفي حال جرى رفضها، سيكون امام الرئيس المكلف خطوات عديدة قد يقدم عليها ابرزها الاعتذار الذي يشكل الخيار الاخير بالنسبة له". 
 
 
 
 

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