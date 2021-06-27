الحريري عائدٌ قريباً لاستئناف "حراكه الحكومي".. هل سيزور بعبدا؟

أفادت مصادر بارزة في "تيّار المستقبل" أن "الرئيس المكلف سعد الحريري سوف يعود في الساعات المقبلة من زيارته الخارجية، ليستأنف حراكه الحكومي".

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الحريري سوف يزور بعبدا بعد عودته، حيث سيقدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيلة حكومية جديدة مختلفة عن التشكيلة الماضية، فإذا وافق عليها الرئيس عون تتشكل الحكومة وفي حال جرى رفضها، سيكون امام الرئيس المكلف خطوات عديدة قد يقدم عليها ابرزها الاعتذار الذي يشكل الخيار الاخير بالنسبة له".