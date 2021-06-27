أبرز ردود الفعل على فوز لائحة "النقابة تنتفض" بنقابة المهندسين.. هذا ما جاء فيها

مع إعلان نتائج إنتخابات نقابة المهندسين في بيروت وتحقيق لائحة "النقابة تنتفض" فوزاً كاسحاً تفوقت فيه على تحالف أحزاب السلطة، توالت ردود الفعل المباركة لهذا الفوز من قبل العديد من الشخصيات السياسية.

وقال النائب جميل السيد عبر "تويتر" قائلاً: "منذ زمن، سيطرت أحزاب السلطة على النقابات المهنية والعمالية، اليوم، جرت إنتخابات نقابة المهندسين وإنهزم تحالف السلطة أمام الجيل الجديد! هُوَ مؤشّر على نقمة الناس ضدّ الطبقة الحاكمة، وهي طبقة ترفض الإنتخابات النيابية المبكرة، وتُراهِن على لعبة الوقت، وتتوهّم أنّه لصالحها، وهو ضدّها".

بدوره، قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب: "لا أعرف كيف تتجرأ أحزاب السلطة على خوض معركة في نقابة المهندسين وآلاف المهندسين عاطلين عن العمل بسبب سياستهم. والناس في صفوف الذل. وكلهم غائبون عن أية مبادرة للإنقاذ. أمام هذا الواقع يصبح فوز المنتفضين طبيعياً. فمبروك للفائزين".

إلى ذلك، قال رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل: "ألف مبروك لمهندسات ومهندسي لبنان الذين أعادوا الأمل للشعب اللبناني, قوتنا بوحدتنا".

من جهته، قال النائب شامل روكز: "مبروك لنقابة المهندسين التي انتفضت على الطبقة الحاكمة! فالانتخابات النقابية اضافة الى الطلابية ما هي الا البداية لخرق مقاعد السلطة الاعتيادية. نتمنى ان تنسحب هذه اللوائح والنتائج على الانتخابات البلدية والنيابية، فنحدث التغيير".

ومع هذا، قال أمين عام التنظيم الشعبي الناصري اسامة سعد: "تهاني حارة من القلب إلى "النقابة تنتفض" على الفوز الباهر في انتخابات نقابة المهندسين بمواجهة أطراف السلطة. إنجاز يعزز الأمل بالتغيير شرط توافر الإرادة والعمل الجدي ووحدة الموقف لدى قوى التغيير".



كذلك، اعتبر النائب المسقيل ميشال معوض ان "مهندسات ومهندسو لبنان صنعوا الفوز الكبير اليوم للنقابة تنتفض في انتخابات نقابة المهندسين"، وقال: "هذا الانتصار يؤكد أن التغيير الشامل آت بقوتنا ووحدتنا وأن هزيمة المنظومة الحاكمة حتمية. ألف مبروك وإلى المزيد من الانتصارات من أجل لبنان الذي نحلم به".

كذلك قال النائب الستقيل نعمت أفرام: "نهنّىء الثورة بفوزها بانتخابات نقابة المهندسين. مهندسو لبنان أعطونا أجمل صورة اليوم! على أمل أن نكون موحدين 100% في انتخابات النقيب ورؤساء الفروع والأعضاء. مبروك للبنان لأن هذه النتيجة أكبر مؤشر للإنتخابات النيابية".

بدوره، قال رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إن "فوز النقابة تنتفض" في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت فوز لبلدنا الحبيب لبنان وتأكيد أن التغيير آت لا محال. أنا وكل من صوّت للنقابة تنتفض نأمل أن يشكل هذا الفوز أولى معالم الانتفاضة الحقيقية نحو التغيير والاستقلالية والشفافية والمحاسبة بانتظار فوز جديد في معركة اختيار النقيب".