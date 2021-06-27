توقيف سوري بعد ضبط كميات بنزين مخبأة في محله في بعلبك

ضبطت دورية من مكتب أمن الدولة كمية من الغالونات معبأة بمادة البنزين ومخبأة داخل محل يشغله السوري "م. ك." لبيع السجاد في حي آل صلح في بعلبك، فتم توقيفه ومصادرة الغالونات.