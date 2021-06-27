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لبنان
توقيف سوري بعد ضبط كميات بنزين مخبأة في محله في بعلبك
Lebanon 24
27-06-2021
|
16:54
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ضبطت دورية من مكتب أمن الدولة كمية من الغالونات معبأة بمادة البنزين ومخبأة داخل محل يشغله السوري "م. ك." لبيع السجاد في حي آل صلح في بعلبك، فتم توقيفه ومصادرة الغالونات.
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