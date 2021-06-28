الشيخ نعيم حسن: لتشكيل حكومة اليوم قبل الغد

رعى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ممثلا بنائب منطقة المتن هادي ابو الحسن، مصالحة عائلية في بلدة بعلشميه، بين اسرتي سمير ابو فراج، ومنير ابو فراج، وذلك بعد المساعي الخيرة التي قام بها شيخ العقل، ورئيس "الحزب التقدمي" الذي وفر الدعم اللازم لاتمام المصالحة، وبمباركة من الهيئة الروحية، لانهاء ذيول الحادثة الاليمة التي مر عليها نحو 5 سنوات، وأودت بحياة الشاب وسيم ابو فراج.



ابو الحسن



وألقى النائب أبو الحسن كلمة باسم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، حيا فيها "لقاء الخير والإلفة والمحبة، والتلاقي والتسامح ولم الشمل، والإرادات والنوايا الصادقة التي انتجت لقاءنا المبارك اليوم".



وقال: "ما كان اللقاء ليتم لولا تلك العناوين والمبادئ والقيم التي يتحلى بها وإنطلق منها الأخ سمير ابو فراج وعائلته الكريمة، التي سعت للوصول الى هذه اللحظة، بمباركة مشايخنا الأفاضل، وبرعاية كريمة من سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، والزعيم الوطني وليد جنبلاط".



وتابع "نعم أيها الأخوة إن هذه المصالحة ما كانت لتتم لولا الترفع والتسامح فوق الجراح التي سببها الحادث الاليم، في لحظة تخل، لكن عزاؤنا هو بالتحلي بالموقف الشجاع والمتقدم لأسرة فقيدنا الغالي وسيم ابو فراج رحمه الله، هذا الموقف الذي تميز بالحكمة والتعقل والشجاعة والتسامح، نعم التسامح الذي يشكل زينة الفضائل، ويعطي للصواب قوة ودفعا لتحقيق هذا المشهد الجامع والمصالحة المباركة، على أمل أن تتوالى المصالحات بدءا من الشويفات الى قبرشمون الى رويسة البلوط الى بعلشميه وغيرها من القرى والبلدات حيث يلزم لتضميد الجراح".



أضاف "لكن تبقى المصالحة الأهم هي المصالحة مع الذات ومع الضمير، وهذا ما يفترض أن يقوم به المسؤولون عن إدارة البلاد وشؤون العباد علهم يعملون لتحقيق مصالح الناس وتطلعاتهم في هذا الزمن الرديء، الذي تطفو فيه المصالح الذاتية والفئوية والسياسية فوق مصلحة لبنان العليا، ومصالح شعبه الذي يعاني من القهر والفقر والذل".



الشيخ حسن