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لبنان
تقييمات متباينة
Lebanon 24
27-06-2021
|
17:05
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تباينت تقييمات عدد من نواب التيار الوطني الحر لكلام نصر الله في خطابه الأخير حول مدى التجاوب مع تكليف باسيل في تحصيل حقوق المسيحيين في الحكومة العتيدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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