لبنان

حرب داحس والغبراء

Lebanon 24
27-06-2021 | 17:08
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تدور "حرب داحس والغبراء" بين وزيرة ومدير عام الوزارة بسبب إجراءات تحاول الوزيرة تنفيذها وتُطيح بقواعد العمل في الوزارة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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