الجيش: تسجيل 3 خروقات بحرية للمياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 26 /6 /2021 اعتبارا من الساعة 20.08 ولغاية 27 /6 /2021 الساعة 3.55 تم تسجيل /3/ خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار، وأقدم العناصر على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان."