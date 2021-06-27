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لبنان
حركة الوسطاء في الملف الحكومي ليست متقدّمة
Lebanon 24
27-06-2021
|
18:01
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أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "أي ملامح حول تحرك حكومي فعال لم يتظهر وما ينقل من أفكار لا تزال في طور النقاش وبالتالي لم يطرأ ما هو جديد أو يمكن البناء عليه لأن اي مقترح يفترض أن ينقل إلى رئيس الحكومة المكلف أيضا".
وأوضحت المصادر أن "هناك استفسارا ما إذا كان تبدلا طرأ في المقاربة التي يتمسك بها رئيس الجمهورية بشأن التوازن والمعايير المطلوبة"، لافتة إلى أن "هناك اتصالات ولقاءات لكنها قد تصب في إطار تهيئة الأجواء وتهدئة النفوس مع العلم أن حركة الوسطاء في الملف الحكومي ليست متقدمة لكنها حاصلة بانتظار التفاعل وما قد تحمله من تطورات جديدة".
المصدر:
اللواء
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