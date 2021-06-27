لبنان

ولادة الحكومة مؤجّلة

Lebanon 24
27-06-2021 | 18:08
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وصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ما يتمّ ترويجه من سيناريوهات التشكيل بأنها غير صحيحة وهدفها تقطيع مزيد من الوقت سدى ورمي مسؤولية التعطيل باتجاهات مغايرة.
وقالت عبر "اللواء": "لو ان جزءا يسيراً من التقدم قد تحقق لأمكن البناء عليه والانطلاق منه بسرعة باتجاه حلحلة الأمور، ولكن معظم المواقف على حالها، وما يحكى عن افكار وطروحات تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ممثل "حزب الله"، لا تتعدّى الدعاية الإعلامية الكاذبة والهروب إلى الامام، وهي في مجملها مجموعة متجددة من المواقف والشروط التعجيزية المغلفة بقالب تجميلي، هدفها الاساس الالتفاف على مبادرة الرئيس نبيه بري وتعطيل مفاعيلها والحصول على الثلث المعطل بطريقة ملتوية، ما ادى الى رفضها وإبقاء حدة الخلاف بين رئيس المجلس والرئيس المكلف من جهة والفريق الرئاسي من جهة ثانية على حالها برغم كل محاولات "حزب الله" لوضع حد له، في حين لم يسجل اي تحرك بارز من الحزب باتجاه رئيس "التيار الوطني الحر" للبناء على ما ورد في الاطلالة الاعلامية الأخيرة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بخصوص تذليل العقد والصعوبات التي تعترض التشكيل، ما يعني عمليا ان ولادة الحكومة الجديدة مؤجلة حاليا، بانتظار تبيان مصير الصفقة الاميركية- الايرانية".
المصدر: اللواء
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