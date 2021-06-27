لبنان

اقتحام وزارة الطاقة ليلا من قبل بعض المحتجّين (فيديو)

Lebanon 24
27-06-2021 | 19:20
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اقتحم عدد من المتحجّين مبنى وزارة الطاقة بعد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
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وزارة الطاقة

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