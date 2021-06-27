لبنان

تأخر في المطار

Lebanon 24
27-06-2021 | 21:25
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يبدي لبنانيون قادمون من الخارج استياءهم من التاخير في مغادرة مطار بيروت لساعات بسبب اجراءات التفتيش بواسطة سكانر واحد وسوء التنظيم، بحسب "النهار".
 
المصدر: النهار
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