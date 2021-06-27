خلال زيارة مرجع سياسي لإحدى مطرانيات الجبل قال له المطارنة والحاضرون والمشاركون في استقباله لن ننسى فضل نائبكم الكريم الذي أعاد ترميم المطرانية بعدما كانت مهملة دون أن يكترث أحد لها، وهي صلة الوصل تاريخياً مع دارتكم، بحسب صحيفة "النهار".