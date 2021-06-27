لبنان

نشاط أمن الدولة

Lebanon 24
27-06-2021 | 21:32
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كتبت "النهار": سجل نشاط بارز للمديرية العامة لأمن الدولة في عملية تنظيم بيع البنزين وضبط مخالفات الادعاء بعدم توافر المشتقات النفطية في الخزانات.
 
المصدر: النهار
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