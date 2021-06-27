لبنان

لقاح صداقة

Lebanon 24
27-06-2021 | 21:34
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شوهد احد نواب "حزب الله" يتلقى مع عائلته لقاح فايزر تقدمة النائب ميشال ضاهر في مستشفى زحلة الحكومي، بحسب "النهار".
 
المصدر: النهار
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