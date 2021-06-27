لبنان

تسوية الغرامات

Lebanon 24
27-06-2021 | 21:50
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كتبت "نداء الوطن" يعمل عدد من السماسرة على تسوية الغرامات والرسوم المفروضة لدى وزارة المالية على مستثمري المقالع والكسارات بموجب قانون موازنة العام 2019 والتي تحددت بناء للمسح الذي قام به الجيش اللبناني.
المصدر: نداء الوطن
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ضرائب

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