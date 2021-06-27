29
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
استقالة 100 من أساتذة الليسيه الفرنسيّة.. وشطب تقديمات تمثّل 30 ٪ من الرواتب
Lebanon 24
27-06-2021
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": لم تحتج البعثة العلمانية الفرنسية هذه المرة إلى تبليغ المعلمين إنهاء خدماتهم أو صرفهم تحت العنوان الاقتصادي. فقد بادر نحو 100 أستاذ من المدارس الخمس إلى تقديم استقالاتهم بحثاً عن فرص عمل أفضل في مدارس أخرى تماثل مدارس البعثة من حيث التصنيف، بعدما تراجعت تقديمات الأخيرة بصورة ملحوظة.
عدد من قدموا استقالتهم في الليسيه الفرنسية الكبرى لامس 60 معلماً، إلا أن نحو 20 منهم تراجعوا عن الاستقالة في ما بعد عندما علموا بأن الإدارة لن تطبق ما جاء في البروتوكول الموقّع من الأهل والأساتذة لجهة تكفل المدرسة باستمرار تعليم أولاد المعلم الذي مضت 15 سنة على وجوده في الخدمة مجاناً.
وبحسب مصادر المعلمين، لم يُستدع «المستقيلون» إلى مفاوضات لتقديم عروض و«هدايا» كما في السابق. إذ حسمت إدارات المدارس سلفاً سقف التقديمات، وأعلنت أنها لا تستطيع أن تمنح المكتسبات نفسها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها والعجز الذي تعانيه على مر السنوات السابقة. ولما طلب المعلمون اللقاء بالإدارات، كان يُطلب منهم توقيع الاستقالات قبل دخول الاجتماع.
مشكلة المعلمين، كما قالت مصادرهم، هي «في الطريقة التي تعاطت فيها إدارات المدارس معهم، إذ ركزت على أزمتها وتجاهلت أنهم يمرّون في أزمة أيضاً، ما خلق عدم ثقة بالمؤسسة وأضعف الشعور بالانتماء والحماية الاجتماعية، وشُطبت حقوق مكتسبة واردة في البروتوكول مقابل إعطائنا الفتات أي 250 دولاراً أميركياً كمساعدة مهينة». وكانت المساعدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية قد وصلت إلى الأهالي ولم يحصل المعلمون على أي مبلغ منها.
المصادر رأت أن الأسلوب الذي تتعاطى فيه مدارس البعثة يتعارض مع التوجهات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجهة زيادة عدد المدارس الفرنكوفونية مع حلول عام 2030.
المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة
فقط في لبنان.. بيع الفروج المشوي بـ"القطعة"! (صورة)
Lebanon 24
فقط في لبنان.. بيع الفروج المشوي بـ"القطعة"! (صورة)
06:39 | 2021-06-27
27/06/2021 06:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار اللحوم ترتفع بشكل جنوني... هذا سعر الكيلو اليوم
Lebanon 24
أسعار اللحوم ترتفع بشكل جنوني... هذا سعر الكيلو اليوم
12:51 | 2021-06-27
27/06/2021 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة
13:04 | 2021-06-27
27/06/2021 01:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم
10:00 | 2021-06-27
27/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح "كورونا".. هذا ما قالته
Lebanon 24
منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح "كورونا".. هذا ما قالته
07:22 | 2021-06-27
27/06/2021 07:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:13 | 2021-06-28
لا أوراق ولا محابر على صناديق جمارك المطار!
06:00 | 2021-06-28
آخر "بِدَع" التأليف.. 4 "ستّات" بدل 3 "ثمانيات" فهل تتحقّق "المعجزة"؟
05:57 | 2021-06-28
محطات "الأيتام": الوضع أصبح خطيرا جدا.. هذا ما يحصل على طريق المطار (فيديو)
05:50 | 2021-06-28
الأشرفية خارج السيطرة العونية؟
05:47 | 2021-06-28
مأساة الطفل "وسام".. قضى سقوطاً في آخر أيام المدرسة!
05:44 | 2021-06-28
اعتصام أمام "كهرباء لبنان" في جب جنين
فيديو
مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)
Lebanon 24
مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)
05:32 | 2021-06-28
28/06/2021 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية بوجه متورم وعليه كدمات.. ماذا حصل معها؟
Lebanon 24
فنانة عربية بوجه متورم وعليه كدمات.. ماذا حصل معها؟
05:00 | 2021-06-28
28/06/2021 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي يثير ضجة.. حسام حبيب يخطط للزواج على شيرين ويسرقها ! (فيديو)
Lebanon 24
تسجيل صوتي يثير ضجة.. حسام حبيب يخطط للزواج على شيرين ويسرقها ! (فيديو)
02:00 | 2021-06-28
28/06/2021 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact