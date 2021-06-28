نائب "عوني": شطّبونا فسقطنا كلنا

وصف عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ماريو عون الصورة بـ"أسوأ مما كانت عليه، والأمور ليست ذاهبة الى نوع من الحلحلة في الملفات الاقتصادية والمالية، وهذا منتظر طالما لم تتشكل الحكومة، ولا توجد أية جهود للعمل على التأليف"، متخوفًا من الفوضى الأمنية والاجتماعية كما حصل في طرابلس ليل الأول من أمس.

عون تساءل عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية حول "قدرة اللبنانيين على مواجهة هذه الأزمات المتلاحقة وقرار رفع الدعم"، مضيفاً "نحن كتيار أكثر فريق سياسي قدّم التنازلات لتشكيل الحكومة، ولكن لم يكن هناك آذان صاغية لدى الرئيس المكلف سعد الحريري لترجمة هذه التنازلات الى أفعال تساعد على التشكيل"، داعيا الحريري "للتوجه فورا الى بعبدا للتفاهم مع الرئيس ميشال عون انطلاقا من الدستور حول التشكيلة الحكومية، لكن حسابات الرئيس المكلف تختلف عن واقع الحال فهو يسعى لتكون هناك تطورات سلبية اكثر مما هي عليه دون أن يعلم ان الهيكل عندما يسقط فسيقط على رؤوس الجميع".

وقال عون: "لم ندع فرصة للتقارب مع الحريري الا وجربناها، لكنه بقي مصرا على موقفه التعطيلي"، مشيرا في سياق متصل الى ما جرى في نقابة المهندسين "بعد التفاهمات التي جرت على لائحة تضم ائتلاف حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر"، فاتهم عون "المستقبل" و"أمل" بالدخول في عملية "تشطيب منظمة ضدنا"، داعيا الى اجراء مساءلة حول هذا الموضوع و"قد كانت النتيجة سقوط الجميع".