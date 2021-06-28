لبنان

الاحتجاجات مستمرة.. إليكم خارطة الطرقات المقطوعة والسالكة (صور)

Lebanon 24
28-06-2021 | 00:19
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تستمّر الاحتجاجات في المناطق اللبنانية على وقع ارتفاع الدولار وتردي الاوضاع الاجتماعية. إليكم خارطة الطرقات السالكة والمقطوعة اليوم الإثنين.
 
اوتوستراد صيدا - بيروت سالك بالاتجاهين.

أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع في: جديتا العالي، دير زنون والمصنع، وقب الياس.

قطع السير محلة قصقص - بيروت بالاتجاهين، وأعيد فتحها لاحقاً.
 
طرابلس
 
أقفل أصحاب السيارات العمومية وعمال بلدية طرابلس وعدد من المحتجين، الطريق العام إلى جانب ساحة النور في طرابلس، بالاطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، وسط انتشار لعناصر الجيش.

وافترش العمال الارض ورددوا هتافات تطالب "برحيل السلطة"، مؤكدين ان "المواطن اصبح على شفير الهاوية ولا يستطيع شراء حاجياته اليومية من الدواء والحليب والكهرباء والمياه ويعاني من الاذلال امام محطات الوقود في ظل انعدام القدرة الشرائية"،

كما اقفل آخرون طريق البحصاص بجانب محل KFC للوجبات السريعة والكورنيش البحري في الميناء.
قطع السير محلة ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس

قطع السير على الكورنيش البحري صيدا
 
قطع طريق الجناح الأوزاعي بالاتجاهين وقطع الطريق عند جسر العاصي في الهرمل.
 
 
 
 
قطع اوتستراد المنية بالقرب من مبنى البلدية
 
 
 
قطع الطريق في عبرا شرق صيدا قرب محطة مشنتف من قبل سائقي سيارات التاكسي
 
 
قطع السير على تقاطع ايليا صيدا من قبل سيارات التاكسي، والجيش أعاد فتحها
 
 
قطع الطريق على أوتوستراد الدورة من قبل المحتجين، ثمّ أعيد فتحه.
 
 
 
 
‏محتجون قطعوا طريق المدينة الصناعية الاولى في صيدا احتجاجاً على ازمة البنزين
 
 
قطع أوتوستراد جل الديب من قبل محتجين
 
 
 
قطع دوار مجدليون بأتجاه عبرا من قبل الجيش
 
أصحاب وسائقو السيارات العمومية والفانات قطعوا الطريق الدولية في ضهر البيدر احتجاجاً على الأوضاع المعيشة الصعبة وأزمة البنزين وارتفاع سعر الدولار
 
قطع السير على طريق عام بر الياس عند مفرق المرج
 
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