لبنان

حكايات "ألف ليلة وليلة" الحكومية مستمرة.. لكن كلمة السر لم تصل بعد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-06-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-837481-637604635941229068.jpeg
Doc-P-837481-637604635941229068.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

باتت عملية تشكيل الحكومة اشبه بـ "قصص الف ليلة وليلة" حيث يطالعنا المعنيون كل يوم بـ"حكاية حكومية" ينتهي مفعولها مع انبلاج فجر اليوم التالي او في اليوم ذاته، فيما الواضح والاكيد ان " شهرزاد"  الممسكة بالحل والربط  لم تفرج بعد عن" كلمة السر" الحكومية في انتظار ما قد يحصل او يطرأ خارجيا او داخليا وربما في الاتجاهين معا.

 

وفي جديد "التجارب الحكومية" حديث عن صيغة "٤ ستات" لتلافي حساسية الحديث عن "المثالثة"، المنطلق من صيغة الـ" ٣ تمانات" وفق مبادرة الرئيس نبيه بري.

 

وفي رأي المعنيين بالطرح الجديد انه يشكل مدخلا لاشراك المجتمع المدني في الحكومة، لكن النتائج التي حصلت في انتخابات نقابة المهندسين امس وادت الى خسارة مدوية لقوى السلطة ستشكل حافزا اضافيا لـ" قوى الثورة والمجتمع المدني" للمضي قدما في تحركها ، وبالتالي من المتوقع توقف الاتصالات غير المعلنة التي كانت تجري مع ممثلي هذه القوى للانخراط في العمل الحكومي.

 

في المقابل تفيد المعلومات ان الرئيس الحريري الذي سيعود الى بيروت سوف يجتمع فور عودته بالرئيس بري، على قاعدة " التعاون والتنسيق"،  وانطلاقا من "العلاقة التكاملية" مع الرئيس بري الذي تحدث عنه الرئيس  المكلف سابقا.

 

وليل امس قالت مصادر بارزة في تيار المستقبل لـ"لبنان ٢٤" ان الحريري  سوف يزور بعبدا  بعد عودته حيث سيقدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيلة حكومية جديدة مختلفة عن التشكيلة الماضية  فاذا وافق عليها الرئيس عون  تتشكل الحكومة وفي حال جرى رفضها، سيكون امام الرئيس  المكلف خطوات عديدة قد يقدم عليها ابرزها الاعتذار الذي يشكل الخيار الاخير للرئيس الحريري".

 

في المقابل تفيد المعلومات عن "حرارة  مستجدة" في الاتصالات  بين التيار الوطني الحر وحزب الله تسجل منذ اطلالة السيد حسن نصرالله الاخيرة، حيث عقد أكثر من لقاء بين  النائب جبران باسيل والحاج وفيق صفا ، من دون التوصل الى نتائج نهائية.

 

وكان لافتا هذا الصباح حديث صحافي للرئيس فؤاد السنيورة قارب فيه مجمل الملفات، وابرز ما جاء فيه حكوميا "ان لا  حكومة في الأفق، ولكن لا خيار إلا عبر تأليف حكومة، ولا بديل حالياً عن الحريري".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:13 | 2021-06-28
09:45 | 2021-06-28
09:39 | 2021-06-28
09:18 | 2021-06-28
09:03 | 2021-06-28
08:55 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website