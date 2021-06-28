لبنان

مؤشرات غير مريحة امنيا وقوى السلطة "غير منزعجة" من حراك الشارع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-06-2021 | 08:33
A-
A+
Doc-P-837494-637604662723651374.jpg
Doc-P-837494-637604662723651374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فوجئ مسؤول كبير غير مدني لدى سؤاله احد المعنيين عما تنوي السلطة القيام به لتشكيل الحكومة والبدء بمعالجة الاوضاع في الشارع وتحركات الناس، اذ اجابه "هذا المعني" بالقول: ما فينا نعمل شي،لانو ما رح خليه (فلان) يكسرنا ، وبعدين خلي الناس تتظاهر  واكسر  وين الغلط، ما هني ملهيين بالبنزين والغلا . تركن يفشو  خلقن".

 

هذا الموقف "غير المفاجئ" لمسؤول له صولان وجولات في المواقف المشابهة، يتزامن مع مؤشرات امنية مقلقة كشفت عنها التقارير، حيث افادت "ان  كمية السلاح بين ايدي الناس في الشارع باتت كبيرة وقسم كبير منها متطور ، بما يؤكد ان جهات ما تضغط ميدانيا لاهداف سياسية وربما ابعد".

 

ووفق المعلومات ايضا فان "عددا من البلديات بدأ بتطبيق خطة ميدانية للحماية الذاتية على غرار ما كان يحصل خلال الحرب، وهذه الخطة تقضي بتشكيل لجان احياء تتابع الوضع بدقة وتبلغ عن اي طارئ قد يستجد، وذلك بعد تكاثر ظاهرة السرقة والتعدي على الناس بهدف السرقة".

 

وكان اللافت في السياق ذاته ايضا ما كشفه تقرير صحافي اعد استنادا الى مصادر رسمية عن ارتفاع عدد الشركات الامنية الخاصة في لبنان من ١٨ قبل العام 2005 الى  60 شركة حاليا ، تضم مجتمعة قرابة 25 ألف عنصر أمني خاص، وهذا العدد يوازي عدد عناصر قوى الأمن الداخلي نفسه تقريبا، اضافة  الى ارتفاع الطلب على الزجاج المصفّح الى  400 في المئة.

 

مصدر مطلع علق على هذه المعلومات بالقول" لم يكن ينقص هذا "البلاء" من اهل السلطة ، الا هذا "الدواء" من اهل الامن والحماية الذاتية. والمستغرب ان الهمّ الاساسي لدى اهل السلطة هو كيف يكسر احدهم الاخر، فيما الانهيار يتمدّد ويكاد يكسر ظهر الوطن.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:13 | 2021-06-28
06:00 | 2021-06-28
05:57 | 2021-06-28
05:50 | 2021-06-28
05:47 | 2021-06-28
05:44 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website