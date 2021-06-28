لبنان

بسبب نفاد المازوت.. رئيس بلدية يطلب عدم الاسراف في استعمال المياه

Lebanon 24
28-06-2021 | 01:43
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دعا رئيس بلدية مشمش محمد بري أهالي البلدة إلى "عدم الاسراف في استعمال المياه وبخاصة عند ري المزروعات، فالمازوت مقطوع ونناشد من يحتفظ به للشتاء أن يسلفه للبلدية كي لا تتوقف ماكينات الآبار التي تسحب المياه إلى الخزانات".

وأوضح أنه "بسبب نفاد المازوت اضطررنا إلى تحويل المياه مدة نصف ساعة يوميا بدل ساعتين"، لافتا إلى أن "المطلوب المحافظة على كمية المياه التي تصل إلى البيوت ليستفيد الجميع ريثما يتم تأمين المازوت"
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